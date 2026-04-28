Во Франции говорят, что у них достаточно топлива, несмотря на глобальный энергокризис

Министр экономики Франции Ролан Лексюр уверяет, что страна имеет достаточные запасы топлива несмотря на нефтяной кризис, охвативший Азию из-за войны на Ближнем Востоке.

Заявление французского министра приводит Le Figaro, сообщает "Европейская правда".

Столкнувшись с последствиями войны на Ближнем Востоке, "мы готовимся ко всему", заверил министр.

Когда его спросили о возможности нехватки топлива этим летом – сценарий, о котором он говорил всего несколько недель назад, – Лексюр постарался успокоить ситуацию.

"Если бы мы завтра полностью прекратили импорт, у нас было бы запасов на три месяца", – подчеркнул министр, имея в виду стратегические запасы Франции.

Он также добавил, что ситуация с топливом в Европе и в Азии отличается.

"В Азии, да, есть нефтяной кризис. В Европе, к счастью, мы не сталкиваемся с таким риском... У нас все еще есть огромные запасы", – сказал Лескюр.

По его словам, потенциальной проблемой может стать нехватка авиационного топлива. В этом контексте французский министр указал на сильную зависимость европейских авиакомпаний от авиатоплива из стран Персидского залива.

"Мы встретимся со всеми авиакомпаниями, чтобы проанализировать ситуацию в преддверии летнего сезона отпусков. В целом у нас впереди еще несколько месяцев", – отметил министр.

Он также добавил, что рассчитывает на увеличение нефтеперерабатывающих мощностей в Европе, чтобы избежать сценария с длинными очередями на заправках в ближайшие месяцы.

Еврокомиссия 22 апреля обнародовала пакет мер на уровне ЕС для борьбы с энергокризисом, вызванным войной на Ближнем Востоке.

Писали, что Франция в мае потратит примерно 180 млн евро на меры поддержки в связи с высокими ценами на топливо.

