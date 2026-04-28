Швеція попереджає про можливий дефіцит авіапалива

Швеція виступила з попередженням про можливий дефіцит авіаційного палива, спричинений війною на Близькому Сході.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила міністерка енергетики Швеції Ебба Буш, яку цитує SVT.

За словами міністерки, це попередження ґрунтується на оцінці Енергетичного агентства.

"Ми хочемо попередити про ризик дефіциту авіаційного палива", – сказала Ебба Буш.

Міністерка вважає, що існує шкала заходів, до яких уряд може вдатися, якщо криза поглибиться.

"Нам потрібно адаптувати заходи відповідно до розвитку подій і ми будемо надавати інформацію на постійній основі", – додала Буш.

За її словами, першим кроком є раннє попередження, рекомендації та інформування громадськості про те, чого можна очікувати, а також добровільні заходи для зменшення споживання пального.

На другому етапі підвищується рівень готовності за допомогою обов’язкових заходів, і лише на третьому етапі, коли криза стане фактом, стане актуальним раціонування, підкреслила міністерка.

Своєю чергою гендиректорка Агентства з енергетики Кароліна Ассеруп заявила, що доступність бензину та дизельного пального не перебуває під загрозою – ані в короткостроковій, ані в довгостроковій перспективі.

Ризик введення нормування бензину та дизельного пального є низьким. Але щодо авіаційного палива ситуація інша, вказала вона.

"У найгіршому сценарії в перспективі, можливо, доведеться розглянути питання нормування. Але це далеко в майбутньому – не тут і зараз", – сказала Ассеруп.

Як відомо, війна в Ірані спричинила побоювання щодо роботи авіаційних компаній у Європі через ймовірність дефіциту пального, значні обсяги якого надходили з Близького Сходу.

На цьому тлі найбільший європейський авіаційний холдинг, Lufthansa Group, оголосив про масштабне скорочення літнього розкладу через рекордне подорожчання авіаційного пального.

Європейський комісар з питань енергетики Дан Йоргенсен заявив, що ЄС розглядає можливість зобов'язати країни створювати запаси авіаційного палива та, можливо, перерозподіляти його з урахуванням регіональних потреб і дефіциту.

А нідерландська авіакомпанія KLM наразі оголосила про невелику кількість скасувань – близько 160 рейсів в межах Європи протягом наступного місяця.

Також радимо ознайомитися з матеріалом "ЄвроПравди": Іран ударив по європейській авіації. Чому авіакомпанії у ЄС скасовують рейси і підвищують ціни.