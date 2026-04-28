Швеция предупреждает о возможном дефиците авиатоплива

Швеция выступила с предупреждением о возможном дефиците авиационного топлива, вызванном войной на Ближнем Востоке.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила министр энергетики Швеции Эбба Буш, которую цитирует SVT.

По словам министра, это предупреждение основывается на оценке Энергетического агентства.

"Мы хотим предупредить о риске дефицита авиационного топлива", – сказала Эбба Буш.

Министр считает, что существует шкала мер, к которым правительство может прибегнуть, если кризис углубится.

"Нам нужно адаптировать меры в соответствии с развитием событий и мы будем предоставлять информацию на постоянной основе", – добавила Буш.

По ее словам, первым шагом является раннее предупреждение, рекомендации и информирование общественности о том, чего можно ожидать, а также добровольные меры для уменьшения потребления топлива.

На втором этапе повышается уровень готовности с помощью обязательных мер, и только на третьем этапе, когда кризис станет фактом, станет актуальным рационирование, подчеркнула министр.

В свою очередь гендиректор Агентства по энергетике Каролина Ассеруп заявила, что доступность бензина и дизельного топлива не находится под угрозой – ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе.

Риск введения нормирования бензина и дизельного топлива является низким. Но по авиационному топливу ситуация другая, указала она.

"В худшем сценарии в перспективе, возможно, придется рассмотреть вопрос нормирования. Но это далеко в будущем – не здесь и не сейчас", – сказала Ассеруп.

Как известно, война в Иране вызвала опасения относительно работы авиационных компаний в Европе из-за вероятности дефицита топлива, значительные объемы которого поступали с Ближнего Востока.

На этом фоне крупнейший европейский авиационный холдинг, Lufthansa Group, объявил о масштабном сокращении летнего расписания из-за рекордного подорожания авиационного топлива.

Европейский комиссар по вопросам энергетики Дан Йоргенсен заявил, что ЕС рассматривает возможность обязать страны создавать запасы авиационного топлива и, возможно, перераспределять его с учетом региональных потребностей и дефицита.

А нидерландская авиакомпания KLM пока объявила о небольшом количестве отмен – около 160 рейсов в пределах Европы в течение следующего месяца.

