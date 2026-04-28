Число рождений в Германии обновило антирекорд за период после Второй мировой

В 2025 году в Германии родилось меньше всего детей за все время с 1946 года; количество рождений снижалось четвертый год подряд.

Как сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда", такие предварительные цифры опубликовало федеральное статистическое ведомство.

За 2025 год в Германии родилось примерно 654 300 детей, что на 3,4% меньше, чем в 2024 году. Эта цифра стала наименьшей за все годы с 1946-го. Число рождений снижалось четвертый год подряд, наиболее выраженно – в землях Восточной Германии.

46,6% родившихся в 2025 году являются первыми детьми в семье, 34,8% – вторыми, 18,6% – третьими или последующими.

Количество смертей в 2025 году превысило количество рождений на 352 тысячи.

В статистическом ведомстве отмечают, что сейчас в 30-летний возраст – после которого чаще всего становятся родителями – входит поколение рожденных в 90-х годах, достаточно малочисленное. Это может стать дополнительным фактором к снижению количества рождений в последующие годы.

Тенденция к сокращению рождаемости и откладыванию рождения ребенка на более поздний возраст в большей или меньшей степени общая для всех европейских стран. На этом фоне в ряде стран правительства ввели или обсуждают меры для поощрения к родительству.

Так, в Литве президент выступил с идеей материальных стимулов для семей, в которых появляется двое или больше детей. Большинство граждан считают, что такие меры будут иметь определенный положительный эффект.

Евростат прогнозирует сокращение населения стран ЕС до конца века на 11,7%.