ЗМІ: Німеччина відправила новий депортаційний рейс із засудженими громадянами Афганістану

З Німеччини уночі вирушив третій депортаційний рейс, яким на батьківщину відправили близько 25 громадян Афганістану, засуджених за скоєні у Німеччині злочини.

Про це з посиланням на свою інформацію повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Вночі 28 квітня з аеропорту Лейпцига вилетів чартерний рейс, яким до Афганістану відправили приблизно 25 громадян цієї країни, засуджених у Німеччині за різні злочини – від крадіжок та наркоторгівлі до серйозних злочинів, як викрадення, вбивства і зґвалтування.

Літак зупинявся у турецькому Трапезунді та вранці прибув до Кабула, супроводжуючі німецькі правоохоронці повернуться додому тим самим літаком.

За даними журналістів, усі депортовані є виключно засудженими злочинцями, яких привезли на рейс безпосередньо із в’язниць у різних землях Німеччини.

Нагадаємо, після повернення "Талібану" до влади в Афганістані Німеччина вперше відправила депортаційний рейс у цю країну в 2024 році, ще за уряду Олафа Шольца – до цього депортації були призупинені з міркувань, що в Афганістані не дотримуються стандартів захисту прав людини. Тоді депортація відбулась за посередництва Катару, оскільки Берлін не хотів прямо контактувати з "Талібаном".

Ситуація змінилася після приходу уряду Фрідріха Мерца – новий очільник МВС Александр Добріндт розпочав прямі переговори з Кабулом, щоб зробити депортаційні рейси частішими. Перша депортація за прямою домовленістю з "Талібаном" відбулась у лютому 2026 року.

У "Талібані" розраховують через таку співпрацю вийти на нормалізацію відносин з Німеччиною. Для Добріндта пріоритетом є швидко видворити з країни якомога більше засуджених афганців.

У грудні 2025 року Німеччина здійснила депортацію до Сирії засудженого сирійського громадянина – вперше від початку громадянської війни в країні у 2011 році.