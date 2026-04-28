СМИ: Германия отправила новый депортационный рейс с осужденными гражданами Афганистана

Из Германии ночью отправился третий депортационный рейс, которым на родину отправили около 25 осужденных за совершенные в Германии преступления граждан Афганистана.

Об этом со ссылкой на свою информацию сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Ночью 28 апреля из аэропорта Лейпцига вылетел чартерный рейс, которым в Афганистан отправили примерно 25 граждан этой страны, осужденных в Германии за различные преступления – от краж и наркоторговли до серьезных преступлений, как похищение, убийства и изнасилования.

Самолет останавливался в турецком Трапезунде и утром прибыл в Кабул, сопровождающие немецкие правоохранители вернутся домой тем же самолетом.

По данным журналистов, все депортированные являются исключительно осужденными преступниками, которых привезли на рейс непосредственно из тюрем в разных землях Германии.

Напомним, после возвращения "Талибана" к власти в Афганистане Германия впервые отправила депортационный рейс в эту страну в 2024 году, еще при правительстве Олафа Шольца – до этого депортации были приостановлены из соображений, что в Афганистане не соблюдаются стандарты защиты прав человека. Тогда депортация состоялась при посредничестве Катара, поскольку Берлин не хотел прямо контактировать с "Талибаном".

Ситуация изменилась после прихода правительства Фридриха Мерца – новый глава МВД Александр Добриндт начал прямые переговоры с Кабулом, чтобы сделать депортационные рейсы более частыми. Первая депортация по прямой договоренности с "Талибаном" состоялась в феврале 2026 года.

В "Талибане" рассчитывают через такое сотрудничество выйти на нормализацию отношений с Германией. Для Добриндта приоритетом является быстро выдворить из страны как можно больше осужденных афганцев.

В декабре 2025 года Германия осуществила депортацию в Сирию осужденного сирийского гражданина – впервые с начала гражданской войны в стране в 2011 году.