Німецька поліція вилучила активів на 2,5 млн євро під час рейдів проти байкерської банди

У Німеччині під час рейдів, проведених у вівторок на об’єктах, пов’язаних із байкерським угрупованням Hells Angels, слідчі вилучили майно на суму до 2,5 млн євро.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів міністр внутрішніх справ землі Північний Рейн-Вестфалія Герберт Ройль, якого цитує DW.

Ройль повідомив журналістам, що поліція заарештувала президента леверкузенського відділення угруповання, діяльність якого була заборонена незадовго до проведення рейдів.

У майстерні президента було виявлено численні мотоцикли Harley-Davidson невідомого походження, зазначив Ройль, додавши, що під час рейдів у його землі також було вилучено зброю.

"Попередні дані також вказують на комерційне вирощування наркотиків", – сказав він.

Ройль додав, що байкерські угруповання не мають нічого спільного з "мотоциклетним романтизмом", а пов’язані з організованою злочинністю.

"Будь-який член таких груп повинен бути готовий до того, що "одного ранку в його спальні з'явиться поліція. Не як гість, а з ордером на обшук", – сказав він.

