Немецкая полиция изъяла активов на 2,5 млн евро во время рейдов против байкерской банды

В Германии во время рейдов, проведенных во вторник на объектах, связанных с байкерской группировкой Hells Angels, следователи изъяли имущество на сумму до 2,5 млн евро.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал министр внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия Герберт Ройль, которого цитирует DW.

Ройль сообщил журналистам, что полиция арестовала президента леверкузенского отделения группировки, деятельность которого была запрещена незадолго до проведения рейдов.

В мастерской президента были обнаружены многочисленные мотоциклы Harley-Davidson неизвестного происхождения, отметил Ройль, добавив, что во время рейдов у его земли также было изъято оружие.

"Предварительные данные также указывают на коммерческое выращивание наркотиков", – сказал он.

Ройль добавил, что байкерские группировки не имеют ничего общего с "мотоциклетным романтизмом", а связаны с организованной преступностью.

"Любой член таких групп должен быть готов к тому, что "однажды утром в его спальне появится полиция. Не как гость, а с ордером на обыск", – сказал он.

