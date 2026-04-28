Европарламент лишил иммунитета четырех депутатов из Польши, в частности украинофоба Брауна

Европейский парламент во вторник проголосовал за снятие депутатской неприкосновенности с четырех польских евродепутатов, в частности с одиозного лидера партии "Конфедерация польской короны" Гжегожа Брауна, известного своими антиукраинскими, пророссийскими и антисемитскими взглядами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает TVP.

Помимо лидера "Конфедерации польской короны", Европарламент лишил иммунитета Даниэля Обайтека, Патрика Яки (партия "Право и справедливость") и Томаша Бучека ("Конфедерация").

Каждому из депутатов выдвинуты отдельные обвинения. Брауна обвиняют в попытке сорвать церемонию в Едвабном, посвященную чествованию памяти польских евреев. Тогда депутат заблокировал дорогу во время памятных мероприятий.

Дело Обайтека касается дачи им ложных показаний. Депутата Яки обвиняют в клевете против судьи, а Бучека – в нарушении физической неприкосновенности женщины, у которой он силой отобрал мегафон.

Решение Европейского парламента открывает путь для польских прокуроров и судов к началу судебных преследований против этих законодателей.

Этот шаг был принят после рекомендации комитета по правовым вопросам Европейского парламента, который заявил, что дела против депутатов имеют уголовный характер и не несут политического мотива.

Напомним, в марте Европейский парламент уже проголосовал за лишение иммунитета польского евродепутата Гжегожа Брауна за уничтожение флагов Украины и ЕС, а также за отрицание Холокоста.

Гжегож Браун известен тем, что пытался осуществить "гражданское задержание" гинеколога, сжег флаг ЕС в Катовице весной этого года и сорвал флаг Украины в городе Бяла-Подляска.

Читайте также: Украинофоб, антисемит и скандалист: как Гжегож Браун стал "звездой" польской политики.