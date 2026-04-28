Европарламент снял иммунитет со скандальной румынской депутатки Шошоаке

Европарламент 28 апреля проголосовал за снятие иммунитета со скандальной румынской депутатки Дианы Шошоаке по ходатайству Румынии, где ей грозит ряд обвинений.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают Digi24 и Romania Journal.

На заседании в четверг евродепутаты проголосовали за снятие иммунитета с Шошоаке, что ранее поддержали на заседании профильного комитета, для ее привлечения к ответственности в Румынии.

В Румынии против Шошоаке выдвинули всего 11 обвинений, в частности о пропаганде движения "легионеров", продвижение культа военных преступников и отрицание Холокоста.

Диана Шошоаке сравнила процесс против себя с репрессиями сталинских времен и возмутилась тем, что некоторые евродепутаты, которых она считала единомышленниками, поддержали решение.

"Сейчас я собираюсь обжаловать эту ситуацию в Суде ЕС, у меня уже готовы все документы. То, что сейчас происходит в Европарламенте – беспрецедентно", – заявила Шошоаке.

Также она утверждает, что Европарламент дал согласие на привлечение к ответственности не по всем обвинениям – без тех, которые касаются ее заявлений в Европарламенте, и заявляет, что так же ее должны были бы не привлекать к ответственности за сказанное в стенах румынского парламента.

Во время отдельного голосования Европарламент лишил иммунитета четырех депутатов из Польши, в частности украинофоба Брауна.