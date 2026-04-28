Прем’єра Канади вперше запросили на саміт Європейської політичної спільноти

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні візьме участь у саміті Європейської політичної спільноти, який відбудеться 4 травня у столиці Вірменії Єревані.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив глава Європейської ради Антоніу Кошта в X.

Кошта заявив, що він разом з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном запросив канадського прем’єра долучитися до саміту Європейської політичної спільноти – майданчика, який об’єднує країни ЄС та держави поза його межами для дискусій щодо проблем континенту.

Це перший випадок, коли в саміті спільноти візьме участь країна, що не розташована в Європі.

Кошта наголосив, що Канада є "більш ніж партнером" для європейців.

"Європа та Канада – це більше, ніж просто партнери-однодумці: разом ми будуємо глобальний альянс для захисту миру, спільного процвітання та багатосторонності", – зазначив глава Євроради.

Минулого місяця міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро висловив думку, що Канада колись могла б приєднатися до Європейського Союзу.

На початку року Канада офіційно приєдналася до програми ЄС SAFE зі сприяння переозброєнню європейських держав.

Також писали, що Канада та п’ять країн Північної Європи заявили про домовленість щодо поглиблення співпраці у сфері військово-промислового виробництва та інших напрямках.