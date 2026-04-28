Премьер-министра Канады впервые пригласили на саммит Европейского политического сообщества

Премьер-министр Канады Марк Карни примет участие в саммите Европейского политического сообщества, который состоится 4 мая в столице Армении Ереване.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил глава Европейского совета Антониу Кошта в X.

Кошта заявил, что он вместе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном пригласил канадского премьера присоединиться к саммиту Европейского политического сообщества – площадки, которая объединяет страны ЕС и государства за его пределами для обсуждения проблем континента.

Это первый случай, когда в саммите сообщества примет участие страна, не расположенная в Европе.

Кошта подчеркнул, что Канада является "больше чем партнером" для европейцев.

"Европа и Канада – это больше, чем просто партнеры-единомышленники: вместе мы строим глобальный альянс для защиты мира, общего процветания и многосторонности", – отметил глава Евросовета.

В прошлом месяце министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро высказал мнение, что Канада когда-нибудь могла бы присоединиться к Европейскому Союзу.

В начале года Канада официально присоединилась к программе ЕС SAFE по содействию перевооружению европейских государств.

Также сообщалось, что Канада и пять стран Северной Европы заявили о договоренности по углублению сотрудничества в сфере военно-промышленного производства и других направлениях.