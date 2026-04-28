Орбан на зустрічі з партією пропонував піти у відставку, її поки не прийняли

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан, який невдовзі залишить цю посаду після 16 років у владі, на зустрічі з однопартійцями висловив готовність піти з посади лідера "Фідес", проте рішення відклали на червень, коли очікується партійний з’їзд.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі Telex.

У вівторок "Фідес" Віктора Орбана, якій доведеться перейти в опозицію, провела партійну зустріч щодо подальших дій після поразки на виборах.

Представник партії Ерік Банкі розповів, що Орбан запропонував піти у відставку з посади голови партії, але рішення ще немає і його ухвалять на партійному з’їзді, що запланований на 13 червня.

Ще один політик "Фідес" Тамаш Дойч у коментарі ЗМІ сказав, що Орбан висловив готовність і далі очолювати партію, якщо до нього залишається довіра.

На питання про те, чи є вже потенційні претенденти на посаду лідера "Фідес", крім Віктора Орбана, член партії Янош Фонагі сказав, що зараз у Орбана немає конкурентів, особисто він підтримує його і "бачить, що більшість також підтримує". Фонагі додав, що це не перша невдача "Фідес", але Орбан тоді теж залишився головою партії.

Раніше Віктор Орбан заявив, що відмовляється від депутатського мандата у новому парламенті.

Водночас міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, який днями залишає свою посаду, збереже мандат.