Проросійський Сійярто увійде в новий склад парламенту Угорщини

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, який днями залишає свою посаду, збереже мандат у новому скликанні угорського парламенту – Національної асамблеї.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив лідер фракції партії "Фідес" Гергей Гуяш, передає Telex.

За підсумками виборів 12 квітня, партія "Фідес" ще чинного прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у коаліції з Християнсько-демократичною народною партією (KDNP) здобула 52 мандати у 199-місному парламенті.

Партія Орбана матиме 44 місця у Національній асамблеї, одне з яких дістанеться главі МЗС Сійярто.

На посаді міністра Сійярто був відомий антиукраїнською та проросійською риторикою.

Раніше оприлюднені записи телефонних розмов, у яких Сійярто нібито передавав деталі зустрічей міністрів закордонних справ ЄС главі МЗС Росії Сергєю Лаврову, викликали політичний скандал під час виборчої кампанії Орбана. Згідно з транскриптами, Сійярто пропонував свою допомогу в пом’якшенні санкцій ЄС.

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявляв, що після парламентських виборів, на яких "Фідес" зазнала поразки, Сійярто займався знищенням важливих документів щодо санкцій.

У нещодавньому інтерв’ю міністр закордонних справ Угорщини заявив, що він "ніколи не служив російським інтересам".

Нагадаємо, сам прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який іде у відставку, заявив, що відмовляється від депутатського мандата у новому парламенті, проте готовий і далі керувати своєю партією "Фідес", якщо його підтримає з’їзд.