Орбан на встрече с партией предлагал уйти в отставку, ее пока не приняли

Премьер Венгрии Виктор Орбан, который вскоре покинет эту должность после 16 лет у власти, на встрече с однопартийцами выразил готовность уйти с поста лидера "Фидес", однако решение отложили на июнь, когда ожидается партийный съезд.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале Telex.

Во вторник "Фидес" Виктора Орбана, которой придется перейти в оппозицию, провела партийную встречу относительно дальнейших действий после поражения на выборах.

Представитель партии Эрик Банки рассказал, что Орбан предложил уйти в отставку с должности председателя партии, но решения еще нет и его примут на партийном съезде, который запланирован на 13 июня.

Еще один политик "Фидес" Тамаш Дойч в комментарии СМИ сказал, что Орбан выразил готовность и дальше возглавлять партию, если к нему остается доверие.

На вопрос о том, есть ли уже потенциальные претенденты на пост лидера "Фидес", кроме Виктора Орбана, член партии Янош Фонаги сказал, что сейчас у Орбана нет конкурентов, лично он поддерживает его и "видит, что большинство также поддерживает". Фонаги добавил, что это не первая неудача "Фидес", но Орбан тогда тоже остался председателем партии.

Ранее Виктор Орбан заявил, что отказывается от депутатского мандата в новом парламенте.

В то же время министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, который на днях покидает свой пост, сохранит мандат.