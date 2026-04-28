В МИД ответили на решение Польши отпустить российского археолога Бутягина

Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий прокомментировал то, что Польша в рамках обмена с РФ и Беларусью отпустила российского археолога Александра Бутягина.

Об этом он сказал в ответ на вопрос журналистов, пишет "Европейская правда".

Ранее Украина просила об экстрадиции Бутягина за раскопки в оккупированном Крыму. Впрочем, 28 апреля Польша отпустила его.

"Украина с сожалением узнала о том, что вопреки предыдущему вполне справедливому решению польского суда российский гражданин, который обоснованно подозревается в совершении преступления на территории Украины – в частности в вывозе из Крыма культурных ценностей, – все же не был экстрадирован в Украину", – отметил Тихий.

По его словам, российская сторона использует этот политико-правовой эпизод для оправдания оккупации Крыма и эксплуатации украинской временно оккупированной территории российскими гражданами.

"Украина последовательно настаивает на привлечении к реальной юридической ответственности всех российских субъектов, которые работают на оккупацию и войну. По этому кейсу Бутягина и другим подобным ситуациям Украина продолжит применение соответствующих юридических механизмов и будет работать также в юрисдикциях партнеров", – добавил представитель МИД.

В марте суд в Польше согласовал экстрадицию российского археолога Бутягина по запросу Украины, он подал апелляцию.

Напомним, только что стало известно, что в Польшу вернулся активист польской общины в Беларуси Анджей Почобут, который много лет провел за решеткой по надуманным обвинениям. Обмен заключенными состоялся при содействии администрации Дональда Трампа.

Читайте также на эту тему Экстрадиция за Крым – первая, но не последняя. Все о деле российского археолога Бутягина.