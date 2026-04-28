Гендиректор Ryanair заявив про зменшення ризиків дефіциту авіапалива

Генеральний директор Ryanair Holdings Plc Майкл О’Лірі "все менше турбується" щодо можливого дефіциту авіаційного палива в Європі в найближчі місяці, хоча літній продаж квитків може зазнати падіння через невизначеність, пов’язану з війною в Ірані.

Про це він сказав на щорічній конференції Norges Bank Investment Management в Осло, цитує Bloomberg, пише "Європейська правда".

О’Лірі заявив, що за останні три тижні постачання палива покращилися, а видобуток у США, Північній Африці та Норвегії компенсує брак обсягів із Близького Сходу.

"Нафтові компанії менше переймаються цим. Зараз вони заявляють, що до початку або середини червня ризику перебоїв у постачанні немає", – зазначив він.

Також за словами генерального директора Ryanair, хоча кількість бронювань на квітень і травень є високою, є ознаки того, що конфлікт змушує клієнтів вагатися з бронюванням рейсів у період з червня по серпень.

"Ми вважаємо, що багато людей чекають. Вони ще не впевнені", – додав О’Лірі.

Як відомо, війна в Ірані спричинила побоювання щодо роботи авіаційних компаній у Європі через ймовірність дефіциту пального, значні обсяги якого надходили з Близького Сходу.

На цьому тлі найбільший європейський авіаційний холдинг, Lufthansa Group, оголосив про масштабне скорочення літнього розкладу через рекордне подорожчання авіаційного пального.

Європейський комісар з питань енергетики Дан Йоргенсен заявив, що ЄС розглядає можливість зобов'язати країни створювати запаси авіаційного палива та, можливо, перерозподіляти його з урахуванням регіональних потреб і дефіциту.

А нідерландська авіакомпанія KLM наразі оголосила про невелику кількість скасувань – близько 160 рейсів в межах Європи протягом наступного місяця.

