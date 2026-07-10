У США висунули звинувачення восьми особам за змову для атаки на подію за участю Трампа

В США висунули обвинувачення восьми особам у зв’язку з імовірною змовою з метою здійснення нападу на турнір зі змішаних єдиноборств, який мав відбутися в Білому домі в день народження президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє dpa з посиланням на Міністерство юстиції США, пише "Європейська правда".

Федеральне велике журі в Коламбусі висунуло цим чоловікам звинувачення у змові з метою надання матеріальної підтримки терористам, а також у змові з метою вчинення вбивства на території федерального уряду та вбивства посадової особи. У разі визнання їх винними їм загрожує довічне ув’язнення.

За даними Міністерства юстиції, підозрювані планували запустити в районі проведення заходу дрони з вибухівкою, щоб спровокувати евакуацію, а потім залучити снайперів для знищення "важливих цілей", які залишатимуть місце подій.

Раніше влада повідомила про затримання семи підозрюваних. Восьмий підозрюваний – 21-річний чоловік, який, за словами прокурорів, мав виступити в ролі снайпера, – був заарештований цього тижня у штаті Західна Вірджинія.

Захід, організований організацією Ultimate Fighting Championship (UFC), відбувся 14 червня на спеціально побудованій арені неподалік від Білого дому; на ньому були присутні Трамп, члени його родини та кілька членів уряду.

Хоча захід збігся з 80-річчям Трампа, офіційно він проводився в рамках святкування 250-річчя незалежності США, незважаючи на те, що День незалежності відзначається 4 липня.

Нагадаємо, в середині червня у Федеральному бюро розслідувань США заявили, що на турнірі UFC Freedom 250, який проводився перед Білим домом, нібито планувався напад, у зв’язку з чим затримано низку осіб.

Раніше повідомляли, що у США розслідують як погрозу Трампу появу цифр "86 47" на газоні у Вашингтоні.