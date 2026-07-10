Аеропорт у Флориді перейменували на честь Трампа

Міжнародний аеропорт Палм-Біч у штаті Флорида офіційно перейменували на честь американського президента Дональда Трампа; летовище стало черговим у низці установ, будівель, урядових програм, військових кораблів та грошових одиниць, які отримали ім’я Трампа.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNBC.

Аеропорт, раніше відомий як Міжнародний аеропорт Палм-Біч, тепер називається Міжнародний аеропорт президента Дональда Дж. Трампа. Це вперше в історії США, коли летовище називають на честь чинного президента.

Відповідний наказ у березні підписав губернатор-республіканець Флориди Рон Десантіс.

В пресслужбі аеропорту повідомили, що "оновлення вивісок, брендингу та матеріалів для громадськості відбуватимуться поетапно".

У рамках переходу ідентифікатор місцезнаходження зміниться з PBI на DJT. Зміна коду Міжнародної асоціації повітряного транспорту запланована на 18 серпня. Основні авіакомпанії США, включаючи United Airlines та Delta Air Lines, почали розміщувати новий код аеропорту DJT на своїх сторінках бронювання, хоча користувачі, які шукають рейси, все ще можуть використовувати старий код для пошуку.

В аеропорту повідомили, що зміна назви коштувала 5,5 мільйона доларів.

Сам Трамп привітав це рішення, заявивши, що аеропорт стане одним із найвеличніших і найвидовищніших у світі".

З початку його другого терміну в Білому домі ім'я Трампа було вплетено в запланований клас військових кораблів ВМС, візову програму для заможних іноземців, урядовий вебсайт рецептурних ліків та федеральні ощадні рахунки для дітей.

Ім'я президента також було додано до будівлі Інституту миру США, однак суди відхилили спробу прикріпити його до Центру імені Джона Ф. Кеннеді.

Писали, що Трампу можуть заборонити перейменовувати будь-які федеральні будівлі, земельні ділянки або інші об'єкти на свою честь.

Трамп раніше запевнив, що не планує називати своїм іменем нову бальну залу Білого дому, для будівництва якої знесли східне крило комплексу.