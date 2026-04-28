Председатель Сената Испании призвал Россию вернуть похищенных украинских детей

Председатель Сената Испании Педро Роллан Охеда провел конференцию, посвященную возвращению украинских детей, похищенных Россией, назвав принудительную депортацию "самым отвратительным поступком" РФ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в испанском Сенате.

На мероприятие в Сенате пригласили выступить двух украинцев, которых удалось вернуть из России – Ивана Матковского и Ивана Саранчу. Ребята рассказали участникам конференции о своем опыте принудительной депортации россиянами.

После этих выступлений председатель Сената призвал все страны, "которые отстаивают свободу, демократию и международное право, оставаться едиными и продолжать поддерживать Украину".

"Если Украина не выстоит, чего не произойдет, последствия могут быть губительными для наших демократических систем и будущего следующих поколений", – подчеркнул Роллан Охеда.

В своем выступлении чиновник призвал к возвращению более 20 000 украинских детей, похищенных Россией.

Как сообщала "Европейская правда", главный дипломат ЕС Кая Каллас объявила, что проведет встречу Международной коалиции по возвращению украинских детей 11 мая в Брюсселе.

Во время встречи высокого уровня по возвращению депортированных Россией украинских детей 11 мая в Брюсселе, которую совместно возглавят Евросоюз, Украина и Канада, будут обсуждены конкретные шаги по возвращению детей в Украину и привлечению России к ответственности.

Ранее стало известно, что Европол разыскал около 45 детей, которых россияне насильно вывезли из Украины, в рамках инициативы, к которой также присоединились Международный уголовный суд и эксперты из разных стран ЕС и США.