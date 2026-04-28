В брюссельском аэропорту могут отменить половину рейсов из-за забастовки

Около половины рейсов, вылетающих из брюссельского аэропорта 12 мая, могут быть отменены из-за общенациональной демонстрации в Бельгии, организованной профсоюзами.

Об этом сообщила администрация аэропорта, пишет The Brussels Times, сообщает "Европейская правда".

Акция протеста направлена против политики федерального правительства и станет очередной в серии протестов, которые продолжаются в стране на протяжении последних месяцев.

В аэропорту отметили, что в сотрудничестве со всеми службами пытаются обеспечить выполнение максимально возможного количества рейсов, однако из-за участия в забастовке сотрудников безопасности и наземного обслуживания избежать серьезных перебоев невозможно.

Авиакомпаниям рекомендовано сократить количество вылетов в этот день, чтобы уменьшить нагрузку на инфраструктуру и избежать задержек.

В то же время ожидается, что прибытие рейсов пострадает минимально.

По данным аэропорта, это будет уже девятый случай с начала 2025 года, когда работа аэропорта в Брюсселе нарушается из-за акций профсоюзов.

В апреле в немецкой авиакомпании Lufthansa продолжались забастовки, в результате чего фиксировались масштабные перебои в работе авиаперевозчика и отмена многочисленных рейсов в немецких аэропортах.

На фоне этого Lufthansa решила раньше, чем планировалось, сократить деятельность своей региональной дочерней компании Lufthansa Cityline и уменьшить объемы перевозок основной авиакомпании.