Безработица в Испании резко возросла со времени пандемии

Уровень безработицы в Испании продемонстрировал самый значительный квартальный рост с начала пандемии COVID-19, несмотря на общую устойчивость испанской экономики.

Об этом свидетельствуют данные национального статистического управления, обнародованные во вторник, 28 апреля, передает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

По итогам трехмесячного периода, завершившегося в марте, уровень безработицы вырос до 10,83%, что на 0,9 процентного пункта больше, чем в предыдущем квартале.

Последний раз подобное резкое ухудшение ситуации на рынке труда фиксировалось в 2020 году, на фоне пандемии.

Несмотря на негативную динамику занятости, Испания остается одной из самых успешных крупных экономик еврозоны в последние годы, в частности благодаря политике, поддерживающей иммиграцию и внутренний рост.

В Министерстве экономики стараются сохранять сдержанный оптимизм, отмечая, что текущий уровень безработицы является самым низким для первого квартала с 2008 года.

В феврале писали, что уровень безработицы в Великобритании вырос до самого высокого уровня за почти пять лет на фоне введения новых прав работников.

А в Германии 13,3 миллиона человек находятся под угрозой бедности.