Король Чарльз в Конгрессе США: необходима непоколебимая решимость в поддержке Украины

Британский король Чарльз III во время своего выступления перед американским Конгрессом подчеркнул необходимость "решительной поддержки" Украины.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Как отмечает издание, это упоминание Украины в речи, прозвучавшей в контексте поддержки странами НАТО США после терактов 11 сентября 2001 года, стало "завуалированным вызовом" президенту Дональду Трампу и его союзникам в Конгрессе.

Британский монарх таким образом опровергает неоднократные заявления Трампа в последние недели и показывает, что НАТО на самом деле было рядом, чтобы помочь США в час беды.

"Сразу после 11 сентября, когда НАТО впервые применило статью 5… мы откликнулись на этот призыв вместе, как наши народы делали это на протяжении более века, бок о бок", – сказал король.

Монарх пошел еще дальше, связав тот знаковый момент 2001 года с необходимостью сохранить единство Запада в поддержке Украины, пока продолжается развязанная РФ война.

"Сегодня – та же непоколебимая решимость необходима для защиты Украины и ее мужественного народа – чтобы обеспечить по-настоящему справедливый и прочный мир", – подчеркнул он.

Этот отрывок является прямым призывом к Трампу и республиканцам в Конгрессе сохранить американскую поддержку в борьбе с российским вторжением, отмечает издание.

Четырехдневный государственный визит королевской четы в США начался в понедельник, 27 апреля, несмотря на недавнюю стрельбу в Вашингтоне во время мероприятия с участием американских высокопоставленных чиновников и президента Дональда Трампа.

Этот визит Чарльза III призван отметить исторические связи между двумя близкими союзниками в связи с 250-й годовщиной обретения США независимости.