Глава Минобороны Германии: мы извлекаем выгоду из сотрудничества с Украиной

Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что Германия извлекает выгоду из своей военной поддержки Украины.

Заявление главы немецкого оборонного ведомства приводит DW, сообщает "Европейская правда".

На круглом столе, в котором приняли участие правительственные чиновники обеих сторон, а также представители немецкой промышленности, Писториус сказал, что Германия учится у Украины в таких сферах, как технологии беспилотных летательных аппаратов и киберзащита.

"Украина – это страна, которая по необходимости развила невероятный потенциал в сфере инноваций и оперативности. Они разрабатывают технологии не в лабораторных условиях, а – в буквальном смысле – на поле боя", – отметил он.

Писториус отметил, что Министерство обороны Германии планирует направить в немецкое посольство в Киеве дополнительных военных атташе, которые будут выступать контактными лицами для налаживания более тесного сотрудничества в оборонной сфере.

Министр экономики Германии Катерина Райхе, которая также принимала участие в переговорах, объявила о планах создать специальное координационное бюро для немецких компаний, заинтересованных в сотрудничестве с Украиной.

Между тем министр финансов Германии Ларс Клингбайль заявил после переговоров, что бюджет Германии на 2027 год – который планируется представить в среду – продемонстрирует дальнейшую поддержку Украины со стороны правительства.

Согласно предварительным заявлениям, Германия намерена предоставить Украине 11,6 млрд евро в 2027 году, а затем – 8,5 млрд евро ежегодно в период с 2028 по 2030 год.

Недавно Писториус также заявлял, что украинские технологии в сфере обороны уже пользуются спросом в мире и становятся источником инновационных решений.

А в начале апреля министр обороны Украины Михаил Федоров в телефонном разговоре с Писториусом обсудил совместные проекты, которые будут реализованы уже в ближайшее время.