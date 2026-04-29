Суд у Чехії засудив чоловіка до семи років в’язниці за спробу підпалу синагоги

Суд чеського міста Брно засудив чоловіка до семи років ув’язнення за спробу терористичного нападу та спробу вбивства.

Про це повідомляє AP, пише "Європейська правда".

Обвинувачений був одним із двох підлітків віком до 18 років, які в січні 2024 року намагалися підпалити синагогу в Брно за допомогою саморобного пристрою. Вони також намагалися вбити людину, яка вижила після нападу.

Засудженому, якому зараз 20 років, також призначили два роки ув’язнення за пропаганду тероризму, яку він здійснював.

Його спільник не досяг віку, необхідного для судового розгляду, тому слухання відбулося за закритими дверима.

За даними чеських правоохоронців, ці двоє входили до групи з п’яти підлітків, яких заарештували минулого року після того, як вони, як стверджується, зазнали радикалізації в Інтернеті з боку бойовиків угруповання "Ісламська держава".

Посадовці розповіли, що п’ятеро підлітків поширювали в соціальних мережах контент, що розпалює ненависть до меншин, ЛГБТ+ спільноти та євреїв. Під час рейдів у Чехії та Австрії поліція вилучила зброю, зокрема ножі, мачете, сокири та газові пістолети.

У розслідуванні брали участь чеські правоохоронці та їхні колеги з Австрії, Великої Британії та Словаччини, а також правоохоронне агентство Європейського Союзу Європол.

Як повідомлялося, нещодавно у Лондоні сталася спроба підпалу синагоги, що стала другим інцидентом за два дні, який поліція розслідує як можливий злочин на ґрунті антисемітизму.

Також у Лондоні почали розслідування невдалого підпалу будівлі, де раніше працювала єврейська організація – неподалік місця, де минулого місяця спалили автомобілі "швидкої" єврейської організації.