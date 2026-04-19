У Лондоні – другий за два дні інцидент біля єврейських об’єктів

У Лондоні сталася ще одна спроба підпалу синагоги, що стала другим інцидентом за два дні, який поліція розслідує як можливий злочин на ґрунті антисемітизму.

Про це пише Sky News, передає "Європейська правда".

За даними організації Community Security Trust (CST), у ніч проти 19 квітня до синагоги Kenton United Synagogue на північному заході міста прибули поліція та пожежники після повідомлення про загоряння. Вогонь завдав незначної шкоди внутрішнім приміщенням, постраждалих немає.

Як зазначається, на місці інциденту працювали криміналісти та пожежні служби, територію було оточено поліцією.

Представники CST зазначили, що це вже не перший подібний інцидент у регіоні за останні дні – раніше було скоєно підпал будівлі, яка раніше належала єврейській благодійній організації в районі Хендон.

Обидві справи розглядаються як потенційно пов’язані з антисемітськими мотивами.

Головний рабин Великої Британії Ефраїм Мірвіс заявив, що атаки на єврейські громади "набувають тривожного характеру" та є частиною ширшої кампанії залякування.

Мер Лондона Садік Хан заявив, що правоохоронці посилили присутність у районах із єврейськими громадами та пообіцяв, що винні будуть притягнуті до відповідальності.

Напередодні у Лондоні почали розслідування невдалого підпалу будівлі, де раніше працювала єврейська організація – неподалік місця, де минулого місяця спалили автомобілі "швидкої" єврейської організації.

Також у Лондоні розслідують пов'язаний з безпекою інцидент біля посольства Ізраїлю та спробу антисемітського підпалу синагоги.