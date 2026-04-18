У Лондоні розслідують підпал колишнього приміщення єврейської організації

У Лондоні почали розслідування невдалого підпалу будівлі, де раніше працювала єврейська організація – неподалік місця, де минулого місяця спалили автомобілі "швидкої" єврейської організації.

Про це повідомляє SkyNews, пише "Європейська правда".

Контртерористична поліція Лондона веде розслідування невдалого підпалу будівлі на північному заході Лондона, де раніше працювала єврейська благодійна організація і досі лишається її вивіска.

Поліцію викликали близько 22:30 у п’ятницю. Місце розташоване приблизно за півтора кілометра від того, де у березні спалили чотири машини швидкої допомоги єврейської організації.

З того, що вже відомо, палій приніс під будівлю пакет пляшок із запальною сумішшю, запалив їх та втік. Пляшки не загорілися так, як планувалось, тому значної пожежі не сталося – пошкоджені лише вхідні двері до магазину.

У поліції Лондона зазначили, що поки не розглядають інцидент як тероризм і з’ясовують мотиви. Палія ще не знайшли.

Також у Лондоні розслідують пов'язаний з безпекою інцидент біля посольства Ізраїлю та спробу антисемітського підпалу синагоги.