Суд в Чехии приговорил мужчину к семи годам тюрьмы за попытку поджога синагоги

Суд чешского города Брно приговорил мужчину к семи годам заключения за попытку террористического нападения и попытку убийства.

Об этом сообщает AP, пишет "Европейская правда".

Обвиняемый был одним из двух подростков в возрасте до 18 лет, которые в январе 2024 года пытались поджечь синагогу в Брно с помощью самодельного устройства. Они также пытались убить человека, который выжил после нападения.

Осужденному, которому сейчас 20 лет, также назначили два года заключения за пропаганду терроризма.

Его сообщник не достиг возраста, необходимого для судебного разбирательства, поэтому слушание состоялось за закрытыми дверями.

По данным чешских правоохранителей, эти двое входили в группу из пяти подростков, которых арестовали в прошлом году после того, как они, как утверждается, подверглись радикализации в интернете со стороны боевиков группировки "Исламское государство".

Чиновники рассказали, что пятеро подростков распространяли в социальных сетях контент, разжигающий ненависть к меньшинствам, ЛГБТ+ сообществу и евреям. Во время рейдов в Чехии и Австрии полиция изъяла оружие, в том числе ножи, мачете, топоры и газовые пистолеты.

В расследовании участвовали чешские правоохранители и их коллеги из Австрии, Великобритании и Словакии, а также правоохранительное агентство Европейского Союза Европол.

Как сообщалось, недавно в Лондоне произошла попытка поджога синагоги, ставшая вторым инцидентом за два дня, который полиция расследует как возможное преступление на почве антисемитизма.

Также в Лондоне начали расследование неудачного поджога здания, где ранее работала еврейская организация – неподалеку от места, где в прошлом месяце сожгли автомобили "скорой" еврейской организации.