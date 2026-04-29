Reuters: Британия не останавливает "теневые суда" РФ, несмотря на разрешение Стармера на перехват

Решение премьер-министра Великобритании Кира Стармера позволить британским военным проводить осмотр судов так называемого "теневого флота" России не имело заметного влияния на количество судов, проходящих через британские воды.

Это показывает анализ агентства Reuters, сообщает "Европейская правда".

В течение месяца после угрозы Стармера, высказанной 25 марта, британскими водами прошло не менее 98 российских судов, подпадающих под санкции Великобритании. Это примерно соответствует показателям каждого из последних трех месяцев.

Не было никаких сообщений об осмотре или задержании этих судов, которые обычно имеют непрозрачную структуру собственности и могут перевозить нефть, зерно и оружие, часто в поддержку войны России в Украине.

Данные мониторинга LSEG показывают, что 63 судна прошли в пределах 12 морских миль от береговой линии в Ла-Манше, по кратчайшему маршруту между Балтийским морем и южной Европой.

Еще 35 судов прошли через исключительную экономическую зону Великобритании, которая простирается на 200 морских миль от побережья.

Другие европейские страны, в частности Франция, Бельгия и Швеция, в течение последних месяцев осуществляли осмотр и задерживали суда российского "теневого флота".

Лондон имеет в своем санкционном списке 544 судна, связанные с российским "теневым флотом".

Данные свидетельствуют, что по крайней мере 10 судов, которые проходили через эти воды, прибегали к "спуфингу", то есть выключению или манипулированию своими системами слежения.

Аналитики отмечают, что отсутствие последовательных действий со стороны Великобритании отражает несколько вызовов, в частности отсутствие специализированной береговой охраны, а также юридические и экономические сложности, связанные с работой с таким большим количеством судов.

В конце марта премьер-министр Британии Кир Стармер согласился, что Вооруженные силы и правоохранители Великобритании теперь смогут перехватывать суда "теневого флота" России.

В ответ в России пригрозили Британии последствиями.