В Германии задержали гражданина Казахстана, который шпионил для РФ

Федеральная прокуратура Германии задержала гражданина Казахстана, который, как считается, шпионил в пользу России из Берлина.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

47-летнего мужчину из Казахстана обвиняют в том, что он действовал как шпион российской разведслужбы на территории Германии из Берлина. Также утверждается, что он был готов совершать диверсии.

Согласно выводам следователей, он преимущественно делал фотографии на свой смартфон и передавал их своему контактному лицу в российской разведслужбе.

Сообщается, что на фотографиях зафиксированы самые разнообразные здания, транспортные средства и технические объекты, которые, по мнению мужчины, могли представлять военный или стратегический интерес. Среди прочего, он якобы сфотографировал военный конвой на автомагистрали, служебные автомобили политиков и сотрудников спецслужб, а также правительственные здания – преимущественно в Берлине.

Также подозреваемый, судя по всему, интересовался также компаниями, связанными с оборонной промышленностью.

Как указано, следователи были удивлены, с одной стороны, огромным объемом материала и широким охватом деятельности подозреваемого. С другой стороны, судя по текущему анализу его мобильного телефона, он, видимо, фотографировал только то, что находится в открытом доступе или уже известно.

Однако с юридической точки зрения это не исключает уголовной ответственности за "шпионаж".

Поскольку, по имеющимся данным, по крайней мере в одном случае задействованы военные транспортные средства другого государства-члена НАТО, применяется также уголовная ответственность в соответствии с Соглашением о статусе сил НАТО.

