Трамп каже, що король Чарльз згоден з ним щодо Ірану і ядерної зброї

Президент США Дональд Трамп заявив, що британський король Чарльз III поділяє його думку про те, що Ірану в жодному разі не можна дозволяти мати ядерну зброю.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву американського президента наводить The Guardian.

Трамп висловив ці думки під час урочистої вечері у Білому домі на честь короля Чарльза та його дружини Камілли, які перебувають з візитом у США.

"Зараз ми трохи працюємо над питаннями Близького Сходу… і у нас це дуже добре виходить. Ми здобули воєнну перемогу над цим конкретним супротивником, і ми ніколи не дозволимо цьому супротивнику, Чарльз погоджується зі мною навіть більше, ніж я сам, ми ніколи не дозволимо цьому супротивнику отримати ядерну зброю", – заявив Трамп.

Тим часом видання нагадує, що традиційно британський монарх стоїть над партійною політикою і зберігає нейтралітет. Коментарі Трампа, ймовірно, стануть причиною певного збентеження для королівських радників, оскільки його погляди стали надбанням громадськості.

Речник Букінгемського палацу заявив: "Король, звісно, пам’ятає про давню й добре відому позицію свого уряду щодо запобігання розповсюдженню ядерної зброї".

Як відомо, Трамп від початку війни в Ірані спрямував хвилю критики на Британію та прем’єра Кіра Стармера за початкове рішення не надавати доступ американським літакам на авіабази Дієго-Гарсія та Фейрфорд для ударів по Ірану.

За даними ЗМІ, США можуть переглянути свою позицію щодо приналежності Фолклендських островів – на знак "покарання" Британії за відсутність допомоги в операціях проти Ірану.