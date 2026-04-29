Трамп заявляет, что король Чарльз согласен с ним по поводу Ирана и ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп заявил, что британский король Чарльз III разделяет его мнение о том, что Ирану ни в коем случае нельзя позволять обладать ядерным оружием.

Как сообщает "Европейская правда", заявление американского президента приводит The Guardian.

Трамп высказал эти мысли во время торжественного ужина в Белом доме в честь короля Чарльза и его супруги Камиллы, которые находятся с визитом в США.

"Сейчас мы немного работаем над вопросами Ближнего Востока… и у нас это очень хорошо получается. Мы одержали военную победу над этим конкретным противником, и мы никогда не позволим этому противнику, Чарльз соглашается со мной даже больше, чем я сам, мы никогда не позволим этому противнику получить ядерное оружие", – заявил Трамп.

Между тем издание напоминает, что традиционно британский монарх стоит над партийной политикой и сохраняет нейтралитет. Комментарии Трампа, вероятно, станут причиной некоторого смятения для королевских советников, поскольку его взгляды стали достоянием общественности.

Представитель Букингемского дворца заявил: "Король, конечно, помнит о давней и хорошо известной позиции своего правительства по предотвращению распространения ядерного оружия".

Как известно, Трамп с начала войны в Иране обрушил волну критики на Великобританию и премьера Кира Стармера за первоначальное решение не предоставлять американским самолетам доступ к авиабазам Диего-Гарсия и Фэрфорд для нанесения ударов по Ирану.

По данным СМИ, США могут пересмотреть свою позицию относительно принадлежности Фолклендских островов – в знак "наказания" Великобритании за отсутствие помощи в операциях против Ирана.