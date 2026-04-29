Аеропорти Європи попереджають про складні перспективи через війну в Ірані

Оператори найбільших аеропортів Європи попереджають про дедалі більш невизначені перспективи на тлі того, як конфлікт на Близькому Сході призводить до зміни розкладів рейсів та обмеження доступу до ключових повітряних просторів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Оператор основних паризьких аеропортів Шарль-де-Голль та Орлі заявив, що довгострокові наслідки зростання цін на паливо та збоїв у русі залишаються невизначеними, хоча й підтвердив свій прогноз, заснований на "припущенні про короткострокові збої".

Лондонський аеропорт Гітроу також повідомив, що цього року кількість пасажирів, ймовірно, буде меншою через "значну невизначеність" на Близькому Сході.

Найзавантаженіший аеропорт Європи ще не оновив свій прогноз, хоча й зазначив, що вже відчув певний вплив від цих потрясінь і уважно стежить за розвитком подій.

Aena SME SA, яка управляє аеропортами в Іспанії, Великій Британії та Латинській Америці, повідомила, що пасажиропотік з Близьким Сходом у першому кварталі впав на 13,4%.

Fraport AG, оператор головного німецького хабу у Франкфурті, має опублікувати звіт 5 травня.

Як відомо, війна в Ірані спричинила побоювання щодо роботи авіаційних компаній у Європі через ймовірність дефіциту пального, значні обсяги якого надходили з Близького Сходу.

На цьому тлі найбільший європейський авіаційний холдинг, Lufthansa Group, оголосив про масштабне скорочення літнього розкладу через рекордне подорожчання авіаційного пального.

Нещодавно єврокомісар з питань транспорту Апостолос Цицикостас попередив про можливі значні перебої в авіаперевезеннях внаслідок війни в Ірані та закриття Ормузької протоки.