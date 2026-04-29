Аэропорты Европы предупреждают о сложных перспективах из-за войны в Иране
Операторы крупнейших аэропортов Европы предупреждают о все более неопределенных перспективах на фоне того, как конфликт на Ближнем Востоке приводит к изменению расписаний рейсов и ограничению доступа к ключевым воздушным пространствам.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.
Оператор основных парижских аэропортов Шарль-де-Голль и Орли заявил, что долгосрочные последствия роста цен на топливо и сбоев в движении остаются неопределенными, хотя и подтвердил свой прогноз, основанный на "предположении о краткосрочных сбоях".
Лондонский аэропорт Хитроу также сообщил, что в этом году количество пассажиров, вероятно, будет меньше из-за "значительной неопределенности" на Ближнем Востоке.
Самый загруженный аэропорт Европы еще не обновил свой прогноз, хотя и отметил, что уже ощутил определенное влияние от этих потрясений и внимательно следит за развитием событий.
Aena SME SA, управляющая аэропортами в Испании, Великобритании и Латинской Америке, сообщила, что пассажиропоток с Ближнего Востока в первом квартале упал на 13,4%.
Fraport AG, оператор главного немецкого хаба во Франкфурте, должен опубликовать отчет 5 мая.
Как известно, война в Иране вызвала опасения относительно работы авиакомпаний в Европе из-за вероятности дефицита топлива, значительные объемы которого поступали с Ближнего Востока.
На этом фоне крупнейший европейский авиационный холдинг, Lufthansa Group, объявил о масштабном сокращении летнего расписания из-за рекордного подорожания авиационного топлива.
Недавно еврокомиссар по транспорту Апостолос Цицикостас предупредил о возможных значительных перебоях в авиаперевозках вследствие войны в Иране и закрытия Ормузского пролива.