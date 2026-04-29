Аэропорты Европы предупреждают о сложных перспективах из-за войны в Иране

Операторы крупнейших аэропортов Европы предупреждают о все более неопределенных перспективах на фоне того, как конфликт на Ближнем Востоке приводит к изменению расписаний рейсов и ограничению доступа к ключевым воздушным пространствам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Оператор основных парижских аэропортов Шарль-де-Голль и Орли заявил, что долгосрочные последствия роста цен на топливо и сбоев в движении остаются неопределенными, хотя и подтвердил свой прогноз, основанный на "предположении о краткосрочных сбоях".

Лондонский аэропорт Хитроу также сообщил, что в этом году количество пассажиров, вероятно, будет меньше из-за "значительной неопределенности" на Ближнем Востоке.

Самый загруженный аэропорт Европы еще не обновил свой прогноз, хотя и отметил, что уже ощутил определенное влияние от этих потрясений и внимательно следит за развитием событий.

Aena SME SA, управляющая аэропортами в Испании, Великобритании и Латинской Америке, сообщила, что пассажиропоток с Ближнего Востока в первом квартале упал на 13,4%.

Fraport AG, оператор главного немецкого хаба во Франкфурте, должен опубликовать отчет 5 мая.

Как известно, война в Иране вызвала опасения относительно работы авиакомпаний в Европе из-за вероятности дефицита топлива, значительные объемы которого поступали с Ближнего Востока.

На этом фоне крупнейший европейский авиационный холдинг, Lufthansa Group, объявил о масштабном сокращении летнего расписания из-за рекордного подорожания авиационного топлива.

Недавно еврокомиссар по транспорту Апостолос Цицикостас предупредил о возможных значительных перебоях в авиаперевозках вследствие войны в Иране и закрытия Ормузского пролива.