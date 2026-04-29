Президент Еврокомиссии: последствия войны в Иране могут ощущаться много лет

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что Европе, возможно, придется годами бороться с последствиями войны США и Израиля против Ирана.

Об этом она заявила на пленарном заседании Европейского парламента 29 апреля, сообщает "Европейская правда".

Как отметила президент ЕК, Евросоюз хочет, чтобы перемирие в Иране и Ливане продолжалось. Она также отмечает насущную необходимость "восстановить мир и стабильность дипломатическими средствами".

"Есть также суровая реальность, с которой нам всем придется столкнуться: последствия этого конфликта могут сказываться еще в течение месяцев или даже лет", – заявила фон дер Ляйен.

В этом контексте она подчеркнула, что ЕС должен уменьшить свою чрезмерную зависимость от импортных ископаемых топлив и сосредоточиться на поставках чистой энергии.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов сотрудничать со странами Персидского залива над новыми проектами по поставкам энергоносителей на мировые рынки.

Кроме того, недавно Европейская комиссия обнародовала пакет мер и рекомендаций, направленных на борьбу с энергетическим кризисом в сфере ископаемого топлива, вызванным войной на Ближнем Востоке.