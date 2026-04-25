ЄС готовий допомогти країнам Перської затоки диверсифікувати постачання енергоносіїв

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС готовий співпрацювати з країнами Перської затоки над новими проєктами з постачання енергоносіїв на світові ринки, які не стануть заручниками війни чи геополітичних конфліктів.

Виступаючи на пресконференції за підсумками неформальної зустрічі лідерів ЄС у столиці Кіпру, фон дер Ляєн сказала, що події минулого місяця "дали нам суворий урок".

"Наша безпека не просто пов’язана, вона нерозривно пов’язана. Загроза для торгового судна в Ормузькій протоці є загрозою, наприклад, для заводу в Бельгії", – сказала вона.

"Ми також готові об’єднати зусилля з країнами Перської затоки, щоб диверсифікувати експортну інфраструктуру, щоб вона не залежала виключно від Ормузької протоки", – додала глава Єврокомісії.

Вона також запропонувала допомогу у відновленні енергетичної інфраструктури країн Перської затоки, пошкодженої під час війни.

За даними ЗМІ, американській військові виявили, що сили Корпусу вартових ісламської революції цього тижня встановили в Ормузькій протоці нові міни.

17 квітня прем'єр Британії Кір Стармер заявив, що "як тільки дозволять умови", Франція та Велика Британія розпочнуть суто оборонну військову місію з метою захисту свободи судноплавства в Ормузькій протоці.

За даними видання The Times, Україна готова направити в Ормузьку протоку для розмінування свої мінні тральники з Британії.