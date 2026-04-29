У Польщі 10 українців звинувачують у контрабанді людей та відмиванні грошей

У Польщі затримали десятьох громадян України за підозрами у причетності до мережі контрабанди людей та відмивання коштів.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Співробітники Центрального бюро розслідувань поліції затримали 10 українських громадян, яким загрожують звинуваченням у контрабанді людей та відмиванні доходів від злочинної діяльності, зокрема через обмін криптовалют.

Підозрюваних учасників мережі затримали у Варшаві, Лодзі та Вроцлаві.

Під час операції у них вилучили телефони, ноутбуки, планшети та інші пристрої і документи. В одній з локацій виявили також запаси наркотичних речовин.

На додачу, їм висувають звинувачення в участі в організованій злочинній групі та приготуваннях до збуту наркотичних і психотропних речовин.

Затримання є частиною масштабнішої справи, у якій 12 осіб вже отримали остаточні вироки.

