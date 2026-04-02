У Польщі затримали двох українців, які незаконно завезли в країну 12 росіян

Польські прикордонники в місті Сянок затримали двох громадян України, які перевозили автобусом 12 росіян, які незаконно перетинали кордон.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Як розповіли в Бещадському відділенні прикордонної служби, інцидент стався 31 березня 2026 року під час рутинної перевірки "транспортних маршрутів, що ведуть з півдня Європи".

Прикордонники з Сянока зупинили для перевірки автобус, в якому, як виявилося, подорожували 12 громадян Росії.

Під час перевірки з'ясувалося, що жоден із росіян не мав документів, що дають право на перетин польсько-словацького кордону або на перебування на території Польщі. Правоохоронці встановили, що іноземці подавали заявки на проживання в Угорщині і, згідно з правилами, повинні перебувати саме там.

Росіяни зізналися в незаконному перетині кордону. До всіх було застосовано покарання у вигляді шести місяців позбавлення волі з відстрочкою на два роки. Крім того, їм заборонили в'їзд до країн Шенгенської зони, і вони мусили покинути Польщу – вони вже виїхали до Білорусі.

За всією операцією стояли двоє українців, які керували автобусом. Чоловіків затримали і висунули їм звинувачення в організації незаконного перетину кордону, за що суд засудив їх до одного року позбавлення волі з відстрочкою на два роки.

Днями співробітники прикордонної служби Польщі затримали 40-річну громадянку України, котра як керівниця компанії видавала фальшиві довідки про працевлаштування, що давало білорусам можливість незаконно отримати візи до Польщі.

Минулого тижня у Польщі заявили про затримання українського "злодія в законі", а до того – фальшивомонетника з України і його спільника-росіянина.