В Польше 10 украинцев обвиняют в контрабанде людей и отмывании денег

В Польше задержали десять граждан Украины по подозрениям в причастности к сети контрабанды людей и отмывания средств.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Сотрудники Центрального бюро расследований полиции задержали 10 украинских граждан, которым грозят обвинением в контрабанде людей и отмывании доходов от преступной деятельности, в частности через обмен криптовалют.

Подозреваемых участников сети задержали в Варшаве, Лодзи и Вроцлаве.

Во время операции у них изъяли телефоны, ноутбуки, планшеты и другие устройства и документы. В одной из локаций обнаружили также запасы наркотических веществ.

В дополнение, им предъявляют обвинения в участии в организованной преступной группе и приготовлениях к сбыту наркотических и психотропных веществ.

Задержание является частью более масштабного дела, в котором 12 человек уже получили окончательные приговоры.

