Реестр ущерба от агрессии РФ начал принимать заявления от юрлиц и органов власти

Реестр ущерба от российской агрессии против Украины начал прием заявлений по еще пяти категориям – впервые от юридических лиц и органов власти разного уровня.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе Реестра 29 апреля.

Реестр ущерба Украины от российской агрессии запустил прием заявлений по первым категориям для юридических лиц и государственных органов.

Речь идет о категориях B1.1, B1.2, C1.1, C1.2 – нанесение вреда или разрушение критической и некритической инфраструктуры, и категории C3.1 – повреждение, уничтожение или потеря активов.

"Это фундаментально новый этап в работе Реестра. Впервые открытие категорий делает возможным фиксацию не только индивидуальных потерь, но и системных экономических потерь, которые понесли предприятия и государство Украина в результате агрессии РФ против Украины", – отмечается в коммюнике.

Заявления категории C могут подавать любые юридические лица, независимо от организационной формы и формы собственности. Категории группы B предназначены для жалоб от имени государства, госорганов, органов местного самоуправления.

В категориях по инфраструктуре можно подавать заявления на компенсацию стоимости поврежденных или уничтоженных объектов, а также компенсацию стоимости ремонтов – включая будущие.

Заявки следует подавать через "Дію" – от руководителя или директора соответствующего учреждения, предприятия или организации; они также могут делегировать эту задачу уполномоченному представителю.

По личным потерям украинцев в результате войны заявки принимаются по категориям группы А, которые открыли первыми. В феврале Реестр ущерба начал прием заявлений о вынужденном перемещении за пределы Украины в результате агрессии России, в марте – от ФЛП, которые потеряли бизнес из-за войны.

Напомним, международный Реестр ущерба для Украины создали в 2023 году под эгидой Совета Европы. Он является первым компонентом международного компенсационного механизма для Украины.

В декабре подписали конвенцию, которая начинает Компенсационную комиссию по назначению репараций украинцам за потери и ущерб, причиненные российской агрессией.

