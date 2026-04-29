Нападнику, який стріляв у Фіцо, підтвердили 21 рік позбавлення волі

Суд не пом’якшив вирок чоловіку, який стріляв у прем’єра Словаччини Роберта Фіцо та серйозно поранив його, залишивши у силі рішення про 21 рік позбавлення волі.

Про це повідомляє Aktuality, пише "Європейська правда".

Верховний суд Словаччини ухвалив остаточне рішення щодо вироку Юраю Цинтулі, який два роки тому скоїв замах на прем’єр-міністра Роберта Фіцо – підтвердивши перший вирок про 21 рік позбавлення волі.

Суд дійшов висновку, що намір Цинтули вбити Фіцо достатньо доведено.

Початковий вирок щодо Цинтули оголосили у жовтні 2025 року. Суд тоді зменшив потенційно можливе покарання і не засудив Цинтулу до довічного ув’язнення.

Нагадаємо, 15 травня 2024 року у Словаччині скоїли замах на Фіцо після виїзного засідання уряду в місті Гандлова. Перший час після інциденту були сумніви, чи виживе поранений прем’єр ("ЄвроПравда" розповідала про ці події у статті П'ять пострілів у прем'єра).

Нападником виявився 71-річний Юрай Цинтула. На допиті він стверджував, що хотів не вбити Фіцо, а тільки "зашкодити здоров'ю", аби він не зміг далі провадити свою політику, з якою нападник був незгодний.