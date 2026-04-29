Стрелявшему в Фицо подтвердили 21 год лишения свободы

Суд не смягчил приговор мужчине, который стрелял в премьера Словакии Роберта Фицо и серьезно ранил его, оставив в силе решение о 21 годе лишения свободы.

Об этом сообщает Aktuality, пишет "Европейская правда".

Верховный суд Словакии принял окончательное решение по приговору Юраю Цинтуле, который два года назад совершил покушение на премьер-министра Роберта Фицо – подтвердив первый приговор о 21 годе лишения свободы.

Суд пришел к выводу, что намерение Цинтулы убить Фицо достаточно доказано.

Первоначальный приговор в отношении Цинтулы объявили в октябре 2025 года. Суд тогда уменьшил потенциально возможное наказание и не приговорил Цинтулу к пожизненному заключению.

Напомним, 15 мая 2024 года в Словакии совершили покушение на Фицо после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Первое время после инцидента были сомнения, выживет ли раненый премьер ("ЕвроПравда" рассказывала об этих событиях в статье Пять выстрелов в премьера).

Нападавшим оказался 71-летний Юрай Цинтула. На допросе он утверждал, что хотел не убить Фицо, а только "навредить здоровью", чтобы он не смог дальше проводить свою политику, с которой нападавший был не согласен.