У Болгарії викрили підземну плантацію канабісу в колишній шахті

Болгарська поліція виявила плантацію канабісу, облаштовану всередині колишньої цинкової шахти; трьом затриманим висунули звинувачення.

Про це повідомили у середу, 29 квітня, представники влади, пише Reuters, передає "Європейська правда".

Заступник директора Головного управління з боротьби з організованою злочинністю Еміль Борисов повідомив, що правоохоронці вилучили близько 70 кг наркотиків, 600 тисяч євро готівкою та 600 патронів, повідомив Еміль Борисов.

"Колишня шахта була оснащена високотехнологічною інфраструктурою і, ймовірно, використовувалася для великомасштабного виробництва, призначеного для незаконного обігу за кордоном", – сказав він.

Фото: Reuters

Шахта розташована поблизу села Гарляно, біля підніжжя гори Осогово. Влада заявила, що розслідування може тривати місяцями, правоохоронці продовжують розшукувати четвертого підозрюваного.

