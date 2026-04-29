В Болгарии раскрыли подземную плантацию каннабиса в бывшей шахте

Болгарская полиция обнаружила плантацию каннабиса, оборудованную внутри бывшей цинковой шахты; трем задержанным предъявлены обвинения.

Об этом сообщили в среду, 29 апреля, представители властей, пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Заместитель директора Главного управления по борьбе с организованной преступностью Эмиль Борисов сообщил, что правоохранители изъяли около 70 кг наркотиков, 600 тысяч евро наличными и 600 патронов, сообщил Эмиль Борисов.

"Бывшая шахта была оснащена высокотехнологичной инфраструктурой и, вероятно, использовалась для крупномасштабного производства, предназначенного для незаконного оборота за рубежом", – сказал он.

Фото: Reuters

Шахта расположена недалеко от деревни Гарляно, у подножия горы Осогово. Власти заявили, что расследование может длиться месяцами, правоохранители продолжают разыскивать четвертого подозреваемого.

