В уряді Італії заявили, що запасів авіапалива вистачить до кінця травня

Віцепрем’єр-міністр та міністр транспорту Італії Маттео Сальвіні заявив, що країна має запаси авіаційного палива до кінця наступного місяця, а ситуація залишається контрольованою.

Як пише "Європейська правда", його слова передає агенція ANSA.

50% авіаційного палива, що забезпечує роботу італійських аеропортів, доставляється транзитом через Ормузьку протоку, судноплавство якою залишається ускладненим через війну в Ірані.

За словами посадовця, наявні резерви Італії гарантують роботу летовищ щонайменше до кінця травня. Сальвіні заявив, що позиція Риму "міцніша, ніж у більшості європейських країн", а країні поки не загрожує дефіцит авіапалива.

"Ми не стикаємося з надзвичайною ситуацією, яка загрожує безпеці польотів або безперервності системи. Країна тримається, оскільки є скоординовані зусилля", – заявив міністр транспорту.

Як відомо, війна в Ірані спричинила побоювання щодо роботи авіаційних компаній у Європі через ймовірність дефіциту пального, значні обсяги якого надходили з Близького Сходу.

На цьому тлі найбільший європейський авіаційний холдинг, Lufthansa Group, оголосив про масштабне скорочення літнього розкладу через рекордне подорожчання авіаційного пального.

Водночас генеральний директор Ryanair Holdings Plc Майкл О’Лірі заявив, що "все менше турбується" щодо можливого дефіциту авіаційного палива в Європі в найближчі місяці.

