В правительстве Италии заявили, что запасов авиатоплива хватит до конца мая

Вице-премьер и министр транспорта Италии Маттео Сальвини заявил, что страна имеет запасы авиационного топлива до конца следующего месяца, а ситуация остается контролируемой.

Как пишет "Европейская правда", его слова передает агентство ANSA.

50% авиационного топлива, обеспечивающего работу итальянских аэропортов, доставляется транзитом через Ормузский пролив, судоходство по которому остается затрудненным из-за войны в Иране.

По словам чиновника, имеющиеся резервы Италии гарантируют работу аэропортов как минимум до конца мая. Сальвини заявил, что позиция Рима "крепче, чем у большинства европейских стран", а стране пока не грозит дефицит авиатоплива.

"Мы не сталкиваемся с чрезвычайной ситуацией, которая угрожает безопасности полетов или непрерывности системы. Страна держится, поскольку есть скоординированные усилия", – заявил министр транспорта.

Как известно, война в Иране вызвала опасения относительно работы авиационных компаний в Европе из-за вероятности дефицита топлива, значительные объемы которого поступали с Ближнего Востока.

На этом фоне крупнейший европейский авиационный холдинг, Lufthansa Group, объявил о масштабном сокращении летнего расписания из-за рекордного подорожания авиационного топлива.

В то же время генеральный директор Ryanair Holdings Plc Майкл О'Лири заявил, что "все меньше беспокоится" о возможном дефиците авиационного топлива в Европе в ближайшие месяцы.

