Стармер скликав надзвичайне засідання через напад у Лондоні

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер скликав засідання урядового комітету з питань надзвичайних ситуацій у зв'язку з нападом із ножем у Лондоні.

Про це пише Sky News, передає "Європейська правда".

Виступаючи поблизу місця злочину, членкиня Парламенту Великої Британії Сара Сакман оголосила, що Стармер скликав засідання урядового комітету з питань надзвичайних ситуацій.

За інформацією телеканалу, засідання пройде в другій половині дня 29 квітня.

Як відомо, у середу, 29 квітня, у Лондоні невідомий поранив ножем двох людей у Голдерс-Грін, районі, де проживає велика єврейська громада, та який став місцем численних нападів на єврейські об’єкти в останні тижні.

Чоловік, якого затримали у Лондоні після нападу, за даними правоохоронців, має "проблеми з психічним здоров’ям".