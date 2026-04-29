Поліція розкрила деталі про затриманого після нападу в Лондоні

Чоловік, якого затримали у Лондоні після того, як він міг поранити ножем двох людей у районі, де проживає велика єврейська громада, за даними поліції, має "проблеми з психічним здоров’ям".

Про це пише Sky News, передає "Європейська правда".

Як відомо, у середу, 29 квітня, у Лондоні невідомий поранив ножем двох людей у Голдерс-Грін, районі, де проживає велика єврейська громада, та який став місцем численних нападів на єврейські об’єкти в останні тижні.

"Чоловік, затриманий сьогодні у зв’язку з нападом із ножем на двох євреїв у Лондоні, має в минулому випадки серйозного насильства та проблеми з психічним здоров’ям", – заявив комісар столичної поліції Марк Роулі.

Він заявив, що цей напад став черговим "жахливим актом насильства", спрямованим проти єврейських громад".

Напередодні стало відомо, що невідомі намагалися підпалити військовий меморіал, присвячений пам’яті жертв Першої та Другої світових воєн.

А минулого місяця у Голдерс-Грін було підпалено машини швидкої допомоги, що належать єврейській громадській службі.

Повідомляли, що поліція Лондона розслідує можливу причетність Ірану до серії нападів на об’єкти єврейської громади.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер висловив занепокоєння атаками, що здійснюються іноземними проксі у країні.