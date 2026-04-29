Стармер созвал чрезвычайное заседание в связи с нападением в Лондоне

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер созвал заседание правительственного комитета по чрезвычайным ситуациям в связи с нападением с ножом в Лондоне.

Об этом пишет Sky News, передает "Европейская правда".

Выступая вблизи места преступления, член парламента Великобритании Сара Сакман объявила, что Стармер созвал заседание правительственного комитета по чрезвычайным ситуациям.

По информации телеканала, заседание состоится во второй половине дня 29 апреля.

Как известно, в среду, 29 апреля, в Лондоне неизвестный ранил ножом двух человек в Холдерс-Грин, районе, где проживает большая еврейская община и который стал местом многочисленных нападений на еврейские объекты в последние недели.

Мужчина, задержанный в Лондоне после нападения, по данным правоохранителей, имеет "проблемы с психическим здоровьем".