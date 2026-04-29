Будущий премьер-министр Венгрии встретился с председателем Еврокомиссии

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр провел в Брюсселе переговоры с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен по вопросу разблокирования замороженных средств для Будапешта.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Мадяр сообщил в Facebook.

Лидер "Тисы" назвал переговоры в Брюсселе "чрезвычайно конструктивными и плодотворными". Мадьяр сообщил, что он и фон дер Ляйен договорились о еще одной встрече в последнюю неделю мая – после того, как он официально станет премьер-министром Венгрии.

"Мы договорились, что уже в качестве премьер-министра Венгрии я вернусь в Брюссель в неделю, начинающуюся 25 мая, и мы заключим политическое соглашение, необходимое для того, чтобы Венгрия и венгерский народ как можно скорее получили доступ к тем средствам ЕС в размере многих тысяч миллиардов форинтов, на которые они имеют право", – написал Мадьяр.

Напомним, речь идет о более чем 35 млрд евро из фондов ЕС, которые Брюссель заморозил из-за опасений по поводу ситуации с коррупцией и верховенством права в Венгрии.

Будущий глава правительства заявил, что эти средства поступят в Венгрию "в ближайшее время". Он также заверил венгров, что ЕС "не выдвигает таких условий, которые противоречили бы интересам страны".

По данным СМИ, после победы партии "Тиса" на парламентских выборах 12 апреля, Европейская комиссия выдвинула Мадьяру 27 условий для разблокирования средств для Венгрии, среди которых – проверки по борьбе с коррупцией и отмена решений еще действующего премьер-министра Орбана, которые считаются нарушающими правила ЕС.

17-18 апреля делегация Европейской комиссии посетила Будапешт, где провела технические встречи с будущим премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром и его командой, в частности по вопросу разблокирования средств ЕС.